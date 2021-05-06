台半導體傲視全球 貿協黃志芳：他國難複製

貿協與美國在台協會AIT今（6）日攜手出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，台灣半導體產業在國際供應鏈中舉足輕重，貿協董事長黃志芳指出，台灣經過20、30年累積實力至今，不是其他國家短時間內能複製，相信未來仍會在全世界扮演重要角色。

全球晶片荒之下，各國都對台灣半導體產業相當依賴，黃志芳表示，台灣半導體製造業的超強實力其來有自，要歸功於這些企業的領導遠見、對高階人才的重視，到今天的國際地位，是經過二三十年不斷累積的成果，且其中的know-how與產業結構，不是其他國家能很快複製的。當然未來世界會趨向區域化、多元化，但是半導體應該是漸進合作的過程，不太可能一下子把產能分散，因此他認為，未來台灣在半導體產業還是具有相當重要性。

至於台積電在各國都希望獲得優先供貨的情況下，該怎麼做？黃志芳說，未來全球供應鏈將會是「理念相近的夥伴合作」，相信台灣企業在選擇合作夥伴、供貨時，也一定都會以理念相近、共同價值為優先。

黃志芳也認為，台灣半導體產業地位的議題不需要過度政治化，例如與台灣安全畫上完全等號；他指出，台灣過去四、五十年來，從早年八二三炮戰、台海危機、96年飛彈危機，一路走來，經常處於危機之下，「但產業也沒有因為這樣而停止發展啊」，甚至還是發展出全世界最強半導體製造業，「所以要對自己有信心」。

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