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遠傳法說：5G帶動 ARPU轉正成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）今天舉行線上法說，遠傳總經理井琪表示，5G用戶持續成長，九成以上5G用戶申請資費都超過999元，遠傳月租用戶持續成長至541.7萬戶，推升遠傳月租用戶平均帳單金額（ARPU）701元以及整體用戶平均帳單金額563元，均為業界最高，也讓行動服務營收衰退狀況已經看到一些趨緩。

井琪表示，超過90%的5G用戶申辦月付999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長，讓遠傳自3月起，領先同業，達成ARPU年成長率轉正。

遠傳表示，遠傳5G網路傳輸速度獲國際網路調查權威Opensignal、Speedtest雙認證5G網速全台第一，並助攻台灣5G網速躍登全球第二，透過AI大數據精準選址，遠傳已建置超過6,000座5G站台，全台涵蓋率突破七成，六都涵蓋率超過8成、其中台北市涵蓋率更超過94%，預計年底達全台9成以上人口。

遠傳推動數位轉型持續發酵，井琪表示，新經濟營收延續強勁成長力道，第1季來自新經濟營收年成長率達11%，資通訊業務營收年增8%，其中雲端服務營收較去年成長48%。個人的數位服務持續成長，數位媒體服務營收年成長率達29%、friDay購物行動商務營收年增率達26%、帳單代收服務營收年成長率達12%。

井琪表示，遠傳積極結盟跨界、跨域夥伴，企業客戶部分與台達電子（2308）、台灣微軟聯手打造全國第一座5G智慧工廠正式亮相，開啟5G智慧製造新篇章；攜手台東縣、台東馬偕首創心臟內科遠距診療，用「心」守護離島。

此外，消費者服務方面，井琪表示，一站式生活圈「遠傳心生活」App持續推出用戶獨享優惠，下載量已突破220萬、月活躍用戶超過110萬；與韓國遊戲大廠NCSOFT合作推出《天堂2M》獨家聯名優惠，提供玩家最佳遊戲體驗；攜手鎮瀾宮首創聯名電信方案，「媽祖保庇大禮包」祈求用戶鴻運加持。

遠傳第1季合併總營收為208.36億元，財測達成率為103.2%；稅後純益為18.11億元，每股稅後純益0.56元，達成率為109.9%，營收、合併EBITDA、每股稅後純益均超越財測目標。

展望2021年第2季，遠傳表示，將全力深化5G佈局，擴大投入智慧城市、智慧製造、遠距診療領域；並推出多元豐富的優質服務，提升用戶整體價值，鼓勵加速升級5G，要成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

遠傳 5G 營收

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