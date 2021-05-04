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資安即國安2.0戰略 蔡英文宣布成立資通安全署

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
蔡英文總統（左）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」，會後和美國在台協會處長儷英傑合影。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（左）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」，會後和美國在台協會處長儷英傑合影。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」，提升對關鍵基礎設施與核心資料庫的防護陣線，並持續強化組織、落實法制、培養人才，支持產業，期待資安領域的先進都可攜手打拚。

蔡英文總統（中）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」，提升對關鍵基礎設施與核心資料庫的防護陣線。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（中）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」，提升對關鍵基礎設施與核心資料庫的防護陣線。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（左）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立專責的「資通安全署」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（左）上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立專責的「資通安全署」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席台灣資安大會，表示資安即國安戰略執行成效良好，接下來政府將進階推出「資安即國安」2.0戰略，也規畫成立數位發展部，並成立專責的「資通安全署」。記者曾吉松／攝影

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