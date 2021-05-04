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應材看好半導體產值衝高 2030挑戰上兆美元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體設備大廠應用（6612）材料公司看好半導體產業前景。應用材料台灣區總裁余定陸今日指出，半導體很早在1960年發展出，不過後續在PC等裝置帶動下，2018年開始機器裝置產生的數據已超越人類的數據，同時新冠疫情也加速半導體應用需求，整體呈現先蹲後跳，最快2030年半導體產值就會衝上1兆美元，應材會跟隨產業趨勢把握商機，看好設備需求跟隨半導體生產與終端應用晶片數量增加與複雜度提高。

回顧過去，應材2000-2013年時觀察半導體設備採購並未逐年增加而是起伏不定，直到2013年之後設備投資需求快速增加，今年不少半導體大廠也調高資本支出，設備也已跟上產業成長的趨勢。

機構數據也顯示，過去半導體市場產值中每100美元營收投資設備比率變化大，2000年時為16.6%，2013年僅9%，2020回升至13.7%，主要是200mm廠轉移至300mm廠升級、大量自動化以及客戶的IDM委外生產新需求。

半導體

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