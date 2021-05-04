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電磁感應無線充電方案有侷限 手機朝電磁共振擴大應用

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師鄭御權觀察，智慧型手機無線充電方案發展已久，現下大多無線充電行動裝置支援無線充電聯盟(WPC)的電磁感應充電標準Qi。該標準雖擁低成本、高充電效率等諸多優點，但在大功率傳輸標準未完備，且僅接受裝置高度耦合(coupling)傳輸下，各手機業者無不進行私有協議實現大功率傳輸，並試圖改採無線射頻或電磁共振等無線充電方案。

AirFuel Alliance (AFA)雖在電磁感應裝置標準普及上遠遜於WPC，但仍試圖在無線射頻及電磁共振技術方案上重新領導標準。該兩技術方案均較電磁感應有更高的位移容忍度，並能同時對多項裝置進行充電。

2021年1月底小米及聯想旗下摩托羅拉(Motorola)針對無線充電，相繼發表技術展望，宣示無線射頻具傳輸較遠且同時充電多裝置的特性，再再強化了消費者對隨走隨充、不受拘束的想像；而Oppo則於上海Mobile World Congress (MWCS)上展示電磁共振方案，試圖在稍加大充電距離又維持一定充電效能下，進行創新突破。

無線充電 智慧型手機 摩托羅拉

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