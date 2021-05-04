資安大會登場 四大主題展現台灣「資實力」

全球唯一正常舉辦的國際級資安會議「台灣資安大會」，將於即日至6日南港展覽二館登場。為落實「六大核心戰略產業，以資安為後盾」的國家政策，經濟部工業局在大會活動中設立「台灣資安館」，建構「智慧交通資安」、「工控安全」、「5G資安」、與「智慧工廠資安」四大情境主題。

「台灣資安館」讓民眾從生活到企業體驗全方位的資安防護力。對資安產業發展非常重視的蔡英文總統，特別親臨「台灣資安館」並與廠商互動。蔡總統表示，資安現在是台灣最重要的六大產業之一，和台灣整體發展關聯密切。

「智慧交通安全」主題區，展示物聯網資安標準與認驗證制度之推動成果，今年以「車聯網機上盒」與「智慧站牌」搭配公車候車亭場景，讓民眾體驗駭客攻擊車載資通訊系統時，造成站牌顯示錯誤資訊及公車到站時間錯亂之情境，藉此喚起民眾對資通訊產品安全品質的重視。

「工控安全」主題區，將展示二套工業控制模擬系統（石油與天然氣），結合資安攻擊情境模擬廠區的運作流程及網路環境，未來將提供從業人員測試環境，發展國內自主工控情境腳本及培訓工控資安專業人才；另外設有「空氣品質微型感測裝置」場域實驗室，展示合格標章驗證流程與實證案例，並提供設備商技術與諮詢服務。

「5G資安」主題區今年以無人機產業鏈的安全出發，集結經緯航太（8495）(無人機)、仁寶電腦（2324）(5G Camera設備)、中華電信（2412）(5G網路)、華邦電子（2344）(IC設計)及尚承科技(晶片燒錄安全)等業者合作，展現台灣從晶片、5G網路設備、到資安解決方案的導入，邀請民眾一起來見證台灣產業是如何攜手共同打造值得國際信賴的安全產業鏈。

「智慧工廠資安」主題區，主要展示工業局去(2020)年開始推動－智慧製造場域資安強化的合作案，以建立開放實測場域為核心，透過跨域結合智慧製造與資安，發展我國自主資安解決方案；展示情境讓民眾及企業體驗智慧工廠在資安事件發生「事前、事中與事後」之應變情境，協助企業降低遭受勒索病毒事件發生的風險。

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