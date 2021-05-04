POS機市場需求激增 欣技受惠專案挹注營運大現轉機

隨全球新零售需求不斷火熱，POS機成長性持續竄高，帶動台灣相關工業電腦廠紛紛跨足POS機龐大的藍海新商機；國內老牌AIDC（自動辨識與資料收集）品牌公司欣技（6160），在取得美、日行動POS與自助式POS專案的挹注下，法人預估今年首季每股純益約0.4元水準，較去年同期轉虧為盈。

國際知名市調機構如Industry Search、IndustryArc等預估，行動POS機全球市場規模，將一路由2020年2.92億美元成長至2026年的7.96億美元；自助服務POS機則由2017年的190億美元，逐年增加至2023年的350億美元水準。

由於全球新零售需求快速擴張，帶動POS機成長性持續竄高，也提供工業電腦產業新的成長利基，相關國內大廠包括飛捷（6206）、振樺電（8114）紛紛在新藍海中取得一席之地；欣技也在逐步開花結果中，營運顯現出強勁的轉機性。

法人指出，過去幾年欣技聚焦水平行業的拓展擴張，並積極尋求其他的業務的成長機會；看好行動支付未來的成長性，旗下子公司邦頎資訊專注在行動支付相關軟硬體及生態系的開發。

近年電子支付發展迅速，特別是在歷經新冠肺炎後，無接觸式的行動支付蔚為主流，經過三年的投資，邦頎資訊已在今年取得美國與日本的行動POS與自助式POS專案，並陸續開始出貨。由於支付產品屬於少量多樣、且要較高的進入門檻，因此產品毛利高於60%，有助欣技今年營收及獲利。

法人表示，欣技在過去幾年的投資下，去年已略見成效，今年揮別去年疫情的低潮，遞延訂單加上新產品與新市場的開發，尤其在POS產品的挹注下，首季營收年增43%，搭配產品結構改善與費用管控得宜下，首季應可以順利轉虧為盈，估計EPS約0.4元，毛利率與營利率有機會雙雙創下歷史新高。

法人看好，今年在POS產品（美國政府交通專案與日本飯店與博弈訂單）持續出貨及印度、歐洲等大型標案開始交貨下，預期今年營收將有雙位數增長；若疫情不再惡化，法人預估，欣技全年營收應可挑戰近年新高，全年獲利有機會挑戰2012年來的高點、EPS上看2元水準。 全球自助服務POS機市場規模。(資料來源:Industry Search、IndustryArc)

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