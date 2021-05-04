晶片荒解方 台積電、英特爾兩大咖有異見

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

台積電董事長劉德音與英特爾執行長基辛格在接受美國CBS「60分鐘」節目訪問時，對晶片荒解方提出不同看法，基辛格認為有必要重新平衡供應鏈，劉德音則認為，與其改變供應鏈，美應投資於研發，培養碩、博士投入半導體製造。

基辛格直指美國晶片業勢力日益下滑，25年前美國晶片產量約占全球37%，但今日已跌至12%，「這是個很重大而關鍵的產業，我們希望讓更多（晶片產能）留在美國境內」。

他認為，仰賴單一地區有高度風險。英特爾一直遊說美國政府協助振興美國半導體產業，效法台灣、新加坡和以色列政府提供獎勵、補貼和稅額減免。

基辛格說，半導體是龐大且關鍵的產業，他們希望產業鏈能有更多是留在美國本土：看到美國有更多的就業機會，掌控自身長遠的科技未來，並避免供應鏈遭阻斷。

不過，劉德音認為當前問題與晶片在哪生產無關，因為無論在何處生產，都會因新冠疫情產生供應短缺。

劉德音認為，美國應該朝加速投資研發，投資在研發，培養出更多博士、碩士、學士投入此一製造業，而非移動供應鏈，那樣做成本太高、不具生產力，會減緩創新，因為大家緊守自己的技術，放棄全球合作。

晶片

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