英特爾CEO：兩年趕上台積

英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）在接受CBS「60分鐘」訪問時說，全球半導體短缺衝擊到眾多產業的問題，可能在幾年內都無法解決，英特爾正在調整一些工廠以提高產量。他也說，英特爾將花兩年時間全力追趕台積電。

基辛格說，英特爾正計劃調整一些工廠，以生產車用晶片，處理晶片短缺問題。他說，可能要至少幾個月的時間，才能讓供應緊張開始緩解，「要兩年才能追趕上各方面激增的需求」。

他指出，美國在半導體產業的勢力下滑，25年前美國還主宰晶片業，生產的晶片量占全球的37%，如今卻降至僅有12%，現在美國也只有英特爾一家在生產高階的尖端晶片。現在約75%的半導體產能集中在亞洲。

他說：「任何看到供應鏈的人都會說，『那是個問題』。這是個很重大而關鍵的產業，我們希望讓更多（晶片產能）留在美國境內：我們想要的工作，對長期科技未來的控制權，以及我們說過的，對供應鏈的破壞式創新。」

CBS詢問為何不由民間產業資金代替政府帶頭發展晶片業時，基辛格說，這些資金可能樂於向一些亞洲供應商購買技術，但事實上這些資金沒有選擇，配備最微小電晶體的晶片根本沒有「美國製造」的選項，英特爾目前沒有製造蘋果等業者所需晶片的專業知識（know-how）。

他說，美國晶片業勢力最大受挫之刻，可能是在2000年代初，當時蘋果故執行長賈伯斯需要iPhone晶片，但英特爾不感興趣，之後蘋果到亞洲找尋合作夥伴，最後找到台積電，而台積電現在生產的晶片運算速度比英特爾產品快30%，效能也更強大，製造技術領先英特爾，英特爾認為將需要花兩年趕上，「我們將心無旁鶩」。

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