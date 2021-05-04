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矽力陳偉經營學...不要me too

經濟日報 / 記者謝佳雯╱台北報導
矽力董事長陳偉 （本報系資料庫）
矽力董事長陳偉 （本報系資料庫）

台股新科股王矽力-KY不僅是一家「陸皮陸骨」的企業，董事長兼總經理陳偉也是中國大陸海歸派精英之一。今年隨著大陸「去美化」政策，加上電源管理晶片大缺貨，帶動矽力營運和股價同步拉升，陳偉追求最好，不要「me too」的理念，成功帶領公司躍居台股股王。

矽力成立於2008年金融海嘯當年，一出生就是動盪的年代，但公司定位以追求「最好的產品」為目標，陸續取得飛利浦、歐司朗、三星等客戶，創立前三年營收逐年倍數跳增。

由於當年中國大陸排隊等待IPO的隊伍太長，考量大型客戶需要可以查核的公開資訊，台灣又是全球半導體重鎮，矽力選擇2013年底來台掛牌，當時成為中國大陸首家來台第一上市的IC設計公司。

通常掛牌前置輔導期往往需要一到兩年，代表矽力在2011年、公司創立的第四年就開始準備掛牌作業，速度相當快。這一路快跑，起因於陳偉工作狂的個性。

矽力經營團隊以大陸留美學人為主，陳偉本身就是出生在杭州，赴美唸書後，一路就業、創業，是大陸半導體產業海歸派成員之一。陳偉對矽力的定位就是要追求最好，不要「me too」。

雖然在2015年以前，矽力年營收年增率都有四到六成，但是陳偉為了讓公司規模擴張更快速，2016年併入Maxim智慧電表及能源監控部門及恩智浦之AC LED照明驅動IC部門，讓年營收規模直接跳增至七、八十億元。

矽力 營收

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