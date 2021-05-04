台積電美新廠徵才 百人來台受訓

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

台積電在美國亞利桑那州蓋新廠進度緊鑼密鼓，台積電昨（3）日表示，為新廠招募超過250名新血，其中部分人力、約近百名人員最近來台培訓，為新廠營運展開前置準備。

台積電去年5月15日宣布將在美國建設第二個生產基地，計畫2024年以5奈米技術量產、月產2萬片。依據該園區土地空間規畫，最大可建設六期實現「Mega Site」規模。今年以來啟動人才招募、進行內部說明。

台積電說明，目前招募超過250位來自美國的新進員工，將在亞利桑那州晶圓廠負責營運、人力資源、技術工程師等職務，近100位新進員工與家屬近期抵達台灣並進行隔離檢疫，期滿採檢確認陰性後，按規定進行自主健康管理。期滿後會在台南進行一年到一年半的訓練，訓練課程結束後返美，投入新廠營運工作。

台積電指出，訓練課程大致包含三個部分，包括公司文化的核心價值、策略方向與職場環境、跨文化溝通與協作。核心能力的領先技術、卓越製造、客戶信任、半導體製程與整合、半導體元件物理等。另外會依工作職能及職務，量身定制在職訓練項目。

大批美國員工來台受訓，吸引外媒報導，美國廣播公司（ABC）提到，新廠招募的首批人力以工程師和技術專家為主，其中約20%的新員工擁有亞利桑那州大學學位，是在地人才。

台積電 半導體

延伸閱讀

陸網齊喊「抵制台積電」 陸媒萬字籲自家人：勿掀無腦運動

台積電寶山鄰近工地傳意外 外包商女員工遭波及

台積電亞利桑那州新廠 完成首批招募250名美國工程師

台積電跌破600元 台股震盪下挫344點失守5、10日均線

相關新聞

劉德音受訪：各國不會讓台灣發生戰爭

台積電董事長劉德音遠距接受美國媒體CBS「60分鐘」節目訪問，於2日播出。針對台灣晶片業被稱為「矽盾」，他說，這代表全世...

中華電 拿下遠見CSR獎雙料獎項

中華電信獲遠見企業社會責任獎雙料大獎，以「ICT科技防疫」創新應用勇奪社會創新組首獎的最高殊榮，ESG綜合績效為電信業楷...

矽力陳偉經營學...不要me too

台股新科股王矽力-KY不僅是一家「陸皮陸骨」的企業，董事長兼總經理陳偉也是中國大陸海歸派精英之一。今年隨著大陸「去美化」...

晶片荒解方 台積電、英特爾兩大咖有異見

台積電董事長劉德音與英特爾執行長基辛格在接受美國CBS「60分鐘」節目訪問時，對晶片荒解方提出不同看法，基辛格認為有必要...

兩因素 半導體供應斷鏈危機升高

日經新聞報導，亞洲的半導體出口量目前已占全球80%，但生產基地集中、半導體廠大型化等因素，陸續顯露出半導體供應鏈的風險，...

台積電美新廠徵才 百人來台受訓

台積電在美國亞利桑那州蓋新廠進度緊鑼密鼓，台積電昨（3）日表示，為新廠招募超過250名新血，其中部分人力、約近百名人員最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。