台積電美新廠徵才 百人來台受訓
台積電在美國亞利桑那州蓋新廠進度緊鑼密鼓，台積電昨（3）日表示，為新廠招募超過250名新血，其中部分人力、約近百名人員最近來台培訓，為新廠營運展開前置準備。
台積電去年5月15日宣布將在美國建設第二個生產基地，計畫2024年以5奈米技術量產、月產2萬片。依據該園區土地空間規畫，最大可建設六期實現「Mega Site」規模。今年以來啟動人才招募、進行內部說明。
台積電說明，目前招募超過250位來自美國的新進員工，將在亞利桑那州晶圓廠負責營運、人力資源、技術工程師等職務，近100位新進員工與家屬近期抵達台灣並進行隔離檢疫，期滿採檢確認陰性後，按規定進行自主健康管理。期滿後會在台南進行一年到一年半的訓練，訓練課程結束後返美，投入新廠營運工作。
台積電指出，訓練課程大致包含三個部分，包括公司文化的核心價值、策略方向與職場環境、跨文化溝通與協作。核心能力的領先技術、卓越製造、客戶信任、半導體製程與整合、半導體元件物理等。另外會依工作職能及職務，量身定制在職訓練項目。
大批美國員工來台受訓，吸引外媒報導，美國廣播公司（ABC）提到，新廠招募的首批人力以工程師和技術專家為主，其中約20%的新員工擁有亞利桑那州大學學位，是在地人才。
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