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日亞化控侵權案 億光勝訴

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

LED大廠億光（2393）昨（3）日表示，該公司近期收到大陸最高人民法院判決，該判決駁回日亞化上訴請求，終審定讞，判定日亞化大陸專利「CN200610095837.4」全部權利項無效，億光在此次專利戰訴訟大獲全勝。

受專利訴訟勝出激勵，億光昨天股價表現相對抗跌，以46.45元收市，逆勢上漲0.1元。

億光表示，該公司已於美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決。其中，包括美國最高法院判定日亞化美國專利「US5998925」與「US7531960」所主張的權利項無效。

另外，澳洲高等法院也判定日亞化澳洲專利「AU720234」所主張的權利項無效。加上此次大陸最高人民法院判定日亞化大陸專利「CN200610095837.4」全部權利項無效，以及台灣最高行政法院同步判定日亞化台灣專利「TW383508」全部權利項無效。

日亞化 億光

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