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立端結盟台大 衝5G網路安全

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠立端（6245）近年強化電信邊緣運算及工業物聯網布局，昨（3）日宣布與台灣大學進行產學合作計畫，以高速訊號傳輸與無線網路安全為研究主題，與台大電機工程學系團隊，進行產業經驗分享與技術交流討論，以強化5G高速訊號與無線網路安全領域。

立端表示，5G高頻寬帶來流量提升，為提供低延遲的服務品質，網路設備的高速訊號傳輸介面至為關鍵。此次會議由電機工程系教授吳瑞北發表高速通訊介面研究計畫，針對高速串列通訊技術的設計作技術交流。

未來台大團隊將與立端合作交流，藉由強化校園無線網路安全概念性驗證所獲得的實務經驗，打造新一代無線入侵偵測與防禦系統，提升立端產品無線網路傳輸的安全性。

立端近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

物聯網 台大 5G

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