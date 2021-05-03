任天堂上調Switch出貨量 鴻準、旺宏業績吃補

根據《日本經濟新聞》指出，日本遊戲機大廠任天堂再度上調今年Switch電玩主機產量，從原先2,400萬台，一口氣提升至3,000萬台，成長幅度達25%；法人預估，Switch銷售暢旺將有助於鴻準（2354）、旺宏（2337）、原相（3227）等台系供應鏈業績吃補。

外電指出，任天堂高層看好疫情因素下，宅經濟有望快速爆發，目前正與多家零組件廠商接觸，期盼擴大Switch產能，預估年出貨量上看3,000萬台，一旦達陣，屆時Switch累積生產台數將破億台，來到1.1億台。

任天堂於2017年推出Switch遊戲機，截至2020年底為止，共賣出8,000萬台，平均每年2,000萬台，加計今年目標，合計Switch五年將大賣逾1.1億台，是任天堂史上最熱賣遊戲機。

業界人士表示，一般遊戲機通常只有上市首年的銷售量會衝上去，爾後幾年都會快速遞減，但Switch至今已上市5年了，任天堂今年卻還能上調出貨量，簡直是遊戲機界的奇蹟。

任天堂去年在疫情助攻下，搭配旗下人氣遊戲軟體《集合啦！動物森友會》，年度財報有望創2008年以來最佳數字。此外，市場也傳出，任天堂今年打算推出支援高畫質的高階Switch主機，藉此持續搶攻市場商機。

針對Switch追單概況，國內供應鏈均不予置評。據悉，鴻準負責Switch機殼以及代工組裝業務的生產基地煙台廠，現階段正處於「相當忙碌」狀態，顯示任天堂對於電子料缺貨問題，其實已提前備料，進而使供應鏈能順利生產。

此外，任天堂社長古川俊太郎在4月初接受日媒訪談曾指出，Switch所需的晶片目前已確保了當前生產所需的數量。不過，因日本等地今年來需求非常旺盛，因此今後部分銷售門市可能會缺貨。

法人認為，任天堂有望擴大對台灣供應鏈拉貨並追單，其中旺宏是Switch遊戲唯讀記憶體（ROM）供應商，原相供應感測晶片，鴻準則是負責機殼以及組裝代工，上述台廠均與任天堂維持緊密合作關係，受惠宅經濟發威，Switch持續追單，供應鏈均有望業績吃補。

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