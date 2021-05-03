趨勢科技提資安轉型3步驟 呼籲擴大戰備範圍

為期3天的2021台灣資安大會將於4日正式展開，網路安全業者趨勢科技今天呼籲企業擴大資安戰備範圍，並借鏡防疫措施提出資安轉型3步驟，包括採取隔離、減少重症、積極預防。

趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺表示，數位轉型的價值，來自資料到決策的轉換過程，從最初的資料採集，到進行資料整合，並透過深度資料分析擬定有效策略，才能進一步創造出商業價值。

然而，在數位轉型及工業4.0的推波助瀾之下，應用系統與基礎架構發生徹底改變。陳怡樺觀察，企業連網設備增加，資訊科技與維運科技之間界線模糊，大大提高駭客攻擊面，讓企業面臨的資安管理議題更加複雜。

陳怡樺以採取防疫措施為比喻，提出企業資安轉型3步驟。第一步要思考如何做好隔離，降低內部系統遭感染機率；第二步要防護重要資產，善用緊急修補 以減少「重症」發生機率；第三步要積極預防，例如更換新機台時，優先選用有良好資安防護系統的設備。

她也提到，資安轉型需要配合企業數位轉型不同階段的目標，進行完善的資安防護部署，才能在企業營運效率與數位化間取得平衡。

根據趨勢科技針對日本、德國及美國的工業網路資安調查顯示，高達61%的受訪製造業者都經歷過資安事件，其中43%造成產線停擺4天以上。

趨勢科技副總經理暨工業物聯網公司TXOneNetworks執行長劉榮太指出，2021年可預見疫情將持續影響全球企業營運，工廠遠端操作需求仍將不斷提升，讓駭客擁有更多可趁之機，因此審慎規劃資安建設、時刻檢視既有資安政策是否完備，仍為企業永續經營關鍵要點之一。

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