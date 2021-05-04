聯強電競聯盟 前進校園

在21世紀的今天，AI人工智慧的應用已漸漸滲透各行各業，究竟AI如何影響產業的生態？如何在行銷、金融、運輸、農業、醫療照護等等不同的領域大放異彩？本文作了一些歸類整理

2021-05-03 16:19