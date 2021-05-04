聯強電競聯盟 前進校園
電競盛行帶動相關軟、硬體技術快速發展，為加速培育台灣新一代電競人才，聯強（2347）昨（3）日宣布電競聯盟攜手20大電競品牌深入校園，與XFASTEST共同舉辦「誰是校園霸主」活動，5月陸續於景文科技大學（5日）、華夏科技大學（13日）、文化大學（27日）接棒登場。活動包括電競資訊講座、互動遊戲、闖關體驗以及好康抽獎。
聯強電競聯盟首度進入校園誠意十足，現場將提供搭載Intel 11 代最新處理器，市價約20萬元的水冷改裝機；集結ASUS ROG、MSI、AORUS、HP、Acer、Lenovo六大品牌電競筆電，強化消費者體驗。
聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，電競產品近年來引領資訊產業潮流，高度獲得年輕族群的喜愛，帶動市場追求高效能、強調風格與設計質感的趨勢，顛覆過去價格至上、以中低階產品主導的市場型態，帶動革命性的需求轉型。
根據統計，今年第1季，聯強電競相關產品業績較去年同期成長高達49%，未來成長力道仍然強勁。這次攜手XFASTEST深入校園，就是看好年輕族群在電競市場的影響力。
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