威剛第一季EPS 2.94元 創14季以來新高

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，記憶體模組大廠威剛科技（3260）今年第一季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。

威剛科技表示，今年記憶體市況邁入多頭行情，第一季除了DRAM價格一路走揚，NAND Flash價格也提前於3月止跌，不僅推動第一季營收表現淡季不淡，季增2.61%達90.96億元，單季毛利率也拉升至19.07%，較去年第四季上升近7個百分點。第一季營業利益較去年第四季大增近1.24倍達7.21億元，歸屬母公司業主淨利達6.85億元，季增119.02%，以加權平均股數2.33億股計算，第一季每股稅後淨利2.94元。

威剛董事長陳立白表示，韓系與美系大廠都預告今年DRAM將全年缺貨，合約價也將逐季升高，公司看好今年記憶體市況可望一路強勁，自去年年底即開始積極採購備料，包括記憶體、SSD控制IC等關鍵零組件都掌握相當充沛的庫存，截至今年第一季底，公司庫存水位已提高至100億元以上，創下歷史新高。針對後市持續熱絡、供給吃緊的產品，公司也將持續買貨，維持高庫存量，以提供客戶充足的貨料支援。

展望市況，威剛預期第二季、第三季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季同步上揚。

陳立白也強調，第二季整體DRAM供貨會比第一季更為吃緊，合約價漲幅也將明顯大於第一季；NAND Flash則受惠各項應用搭載容量提升，加上近期新興加密貨幣引爆高容量SSD需求，都促使未來NAND Flash價格強勢表態。隨著市場需求、記憶體價格上揚與庫存優勢同步發酵，看好公司營運前景可望更上一層樓，績效表現持續看俏。

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