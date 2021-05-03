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晶瑞光瞄準ALS商機 跨入黃光製程延伸產品線添營運動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

晶瑞光電近日完成向日系設備商採購UV曝光機、蝕刻機等黃光製程相關設備，預計今年第三季前裝機。晶瑞光表示，公司將現有製程延伸至半導體黃光製程，成為台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠，將有助於未來產品線的應用橫向擴增至ALS(Ambient Light Sensor, 環境光源感測器)、Micro LED、Micro Filter等布局，增添未來整體營運新一波成長動能。

5G NR技術加速推進物聯網的趨勢浪潮，創造光感測成為當前應用包括在智慧型手機、穿戴式裝置、安防設備等最廣泛多元的感測技術，根據國外研究機構Grand View Research的報告指出，全球光傳感器市場規模在2019年達美金28.5億元，預計2020年至2027年年複合成長率為10.9％，智能居家、汽車領域、戶外照明等皆將是推動市場規模持續放大。

晶瑞光進一步表示，公司擁有市場獨門專利的專業濺鍍技術，瞄準未來ALS市場發展商機，跨入半導體黃光製程，延伸產品線至ALS Wafer coating新技術，目前是先針對低階環境光感測Sensor進行試驗，也同步申請專利中，有望於今年第三季前裝機後、今年第四季調機、2022年起可正式向外業務接單貢獻營運。

晶瑞光指出，該公司Wafer coating新技術，是直接在Wafer上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術(真空分光鍍膜專利)，使得產品上少了一層cover glass，整體的Sensor會變更薄，取代color filter。未來隨著消費性電子產品走向薄型化、微型化態勢不變，將對晶瑞光創造有利的業務開拓空間。

此外，展望2021年，晶瑞光祭出三大產品拓展成長箭，除了受惠於後疫情時期NB需求大幅增溫、帶動主要鏡頭模組包括先進光電（3362）、中揚光電（6668）、佳凌（4976）、奇景等對於新藍玻璃濾光片之需求保持良好的成長動能外，晶瑞光期待未來隨著TOF感測器、環境光感測器的新機滲透率逐步提升趨勢明確，將有助於帶動公司NBPF filter產品、ALS相關製程之兩大新業務銷售表現。

半導體 感測器 光電

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