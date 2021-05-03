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台積電：美國新廠近百人員來台培訓 公司負擔住宿

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
外電報導台積電（2330）美國新廠首批250名員工招募完成，其中部分菁英來台培訓。（路透）
外電報導台積電（2330）美國新廠首批250名員工招募完成，其中部分菁英來台培訓。（路透）

外電報導台積電（2330）美國新廠首批250名員工招募完成，其中部分菁英來台培訓。對此台積電今日說明，「近100位人員包含新進員工與部份家屬已於近期抵達台灣，正依規定進行兩週隔離檢疫，期滿採檢確認陰性後將進行自主健康管理，期滿後將於台南進行12到18月的訓練，預計待訓練課程結束後返回鳯凰城。台積公司負擔員工在台訓練期間的住宿。」

台積電也指出，台積公司目前已招募超過250位來自美國的新進員工，擔任亞利桑那州晶圓廠營運、人力資源、技術工程師等職務。

在培訓方面，台積電也指出，訓練課程大致包含三個部份：公司文化：核心價值、策略方向與職場環境、跨文化溝通與協作；核心能力：領先技術、卓越製造、客戶信任、半導體製程與整合、半導體元件物理等；依工作職能及職務量身定制的在職訓練。」

台積電提到，結束訓練後這些員工會回到美國，準備台積公司亞利桑那晶圓廠營運工作。

台積電 晶圓廠

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