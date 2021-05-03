資安大會明登場 遠傳攜數聯資安展出四大防護應用

年度資安科技盛會「CYBERSEC 2021臺灣資安大會」將於明（4）日起盛大登場，今年展會主題為「TRUST： redefined 信任重構」，遠傳電信（4904）攜手子公司數聯資安，整合集團資源，以「數位轉型新契機 資安防護再升級」為主題，展出四大面向資安防護應用，為企業提供客製化的資安風險評估與策略擬定。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，企業在追求數位轉型的過程，資安議題不容小覷，日益盛行的新型態惡意攻擊不僅會造成作業困擾，更可能發生營運危機。數聯資安以資訊安全解決方案的專長，結合遠傳的資通訊能力與數位轉型經驗，能提供企業7x24全天候資訊監控服務，涵蓋資安預警、威脅管理、弱點管理與風險評估，協助企業建置完備的監控中心維運機制。

遠傳長期與數聯資安共同服務國內外企業與政府單位，滿足客戶數位轉型的需要。本次共同展出四大面向的資安服務，第一面向是「雲端資安解決方案」透過網站資安保護機制，抵禦新型態駭客攻擊；第二面向「資安檢測與顧問服務」協助企業趁早掌握威脅、風險管控，以提升安全。

第三面向為數聯資安自建全台首家企業級「SOC資訊安全監控中心」，提供客戶全天候資安事件監控、告警，結合緊急應變處理、資安鑑識以及端點偵測服務，整合達到完整的聯防偵測保護。

第四面向「3S資安訂閱服務」以簡單訂閱（Simple）資安保障（Secure）、永續營運（Sustainable）為宗旨，月付模式解決企業一次性大筆投資的疑慮，依照需求從網路安全、端點安全、資安檢測等方案彈性選擇，從建置到維運提供一站式資安監控及託管服務，以提供客戶國際級、高規格、高效能又能輕鬆負擔的資安服務。

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