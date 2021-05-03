宏碁巴西電競筆電 3月以市佔52%稱霸

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電巴西市場在3月份以52%市佔率躍上電競市場霸主之位，較去年同期相比銷售成長32%；其中，2021年第1季亦以44%市佔率穩坐市場冠軍，成為巴西電競筆電領導品牌。

宏碁電競品牌深入巴西市場，積極與當地電商及通路品牌策略合作提高市場聲量及佔有率。宏碁亦在巴西結盟當地知名電競玩家Nyvi Estephan、Nicole Merhy（Cherrygumms）、Sidãodo Game及ninexT等擔任2021年電競品牌大使，推廣旗下電競產品。

除此之外，宏碁延續與巴西《虹彩六號：圍攻行動》錦標賽的合作，成為該賽事的贊助廠商，持續深耕巴西電子競技賽事。

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