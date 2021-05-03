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立端與台大產學合作 聚焦5G傳輸及網安

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廠立端（6245）今（3）日指出，隨著人工智慧、邊緣計算、5G、網路虛擬化等新一代技術的發展，企業需要更為高速、安全、彈性的網路架構。身為專業網路運算平台製造商，立端科技與台灣大學進行產學合作計畫，以高速訊號傳輸與無線網路安全為研究主題，與台大電機工程學系團隊，進行產業經驗分享與技術交流討論。

立端科技近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，並以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。立端科技期許此次與台大合作深化產學交流及人才培育，透過與學術界的交流兼具理論與實作，為未來5G高速訊號與無線網路安全，提供客戶更好的解決方案。

隨著5G高頻寬所帶來流量提升，為提供低延遲的服務品質，網路設備的高速訊號傳輸介面至為關鍵。此次會議由電機工程系教授吳瑞北發表高速通訊介面研究計畫，針對高速串列通訊技術的設計作技術交流。會中探討如何藉由先進載板設計，打造整合高效能處理器與400GbE高速傳輸的次世代網路運算平台，並藉由概念性驗證，提出兼顧傳輸品質、效能與降低成本的解決方案。

由電機工程系謝宏昀教授發表無線網路安全研究計畫，會中分享無線網路安全系統最新產業趨勢，並針對無線入侵檢測與防禦系統(WIPS) 深入介紹。未來台大團隊將與立端合作交流，藉由強化校園無線網路安全概念性驗證所獲得的實務經驗，打造新一代無線入侵偵測與防禦系統，提升立端產品無線網路傳輸的安全性。

台大 5G

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