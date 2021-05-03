4月車市熱 掛牌數幾乎決定於新車供應台數

台灣車市4月掛牌數37,901台，比去年同期增加23%，前四月掛牌累計15萬9,476台，也較去年增加18.2%。

至於5月的車市預估，龍頭車廠看相當樂觀。和泰車（2207）表示，展望未來，考量國內經濟環境維持穩定，消費者信心指數成長至77.68點，若國內疫情仍有良好控制，加上沒有晶片及相關零組件的重大負面影響下，預期5月份車市將可延續近期買氣，全月總市場預估為38,000台，去年比113%。

龍頭車廠和泰車表示，4月份受惠於國內景氣持續穩定升溫，加上各車廠逐漸加大促銷優惠，有效刺激出購車需求，總市場規模達到37,901台(去年比123%)，創下台灣近16年來4月份歷史同期新高紀錄(次高: 2005年39,461台)；1-4月合計總市場累計登錄159,476台，去年比118%。

和泰車指出，COROLLA CROSS持續熱銷，4月份領牌3,184台，佔國產休旅車將近40%。自去年10月上市以來，連續7個月稱霸全車種及休旅車的銷售冠軍。

RAV4本月領牌台數為2,098台，亦成功推升整體品牌銷售量。LEXUS 於4月登錄1,702台(去年比108%)，以SUV車款NX、UX、RX最受消費者青睞。

4月車市各品牌的掛牌數幾乎決定於新車供應台數，除了賓士供車嚴重不足，較去年衰退14.5%之外，各品牌全面較去年同期成長，福特2,442台年增率達46.1%，即使是缺車仍繳出亮眼成績，除此之外馬自達年增率達到六成，BMW年增44.2%。和泰車、裕日車（2227）與本田也有二成的成績，車市需求依然強勁。

商品推薦