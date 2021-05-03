景氣好熱！台灣4月PMI、NMI指數同創新高

中華經濟研究院今（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單與生產指數的大幅彈升，使得PMI指數增加6.0個百分點至68.7，是2012年7月創編以來最快擴張速度。非製造業經理人指數（NMI）隨著民間消費增溫，亦呈現擴張態勢，攀升4.9個百分點來到60.1，同樣是2014年8月創編以來最快擴張速度。

中經院院長張傳章指出，4月PMI、NMI指數樂觀之餘也不可掉以輕心，除了國內機師染疫，再加上目前印度疫情相當嚴重，產業必須保持謹慎看法，疫情的不確定還是會左右未來整個經濟成長的腳步，假設疫情沒辦法獲得很好的控制，不管是製造業、非製造業都還是會受到顯著影響，而這些不確定因素也會影響5月PMI、NMI指數的表現。但以目前出口情形、消費、投資、股市，無論實體經濟面或金融面都相當健康，先前中經院預測今年的經濟成長率高點將落在第2季，目前看起來一切非常好，還是有條件樂觀看待。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，雖然4月PMI和NMI指數雙雙創新高，但面對PMI應「居高思危」，NMI則是「疑慮猶存」。

此外，張傳章還特別提到，4月PMI指數中的新增訂單與生產指數皆已連續十個月呈現擴張，且指數分別躍升11.1與11.7個百分點來到71.6與70.9。其中，新增訂單指數為2012年7月創編以來最快擴張速度，不難看出，新增訂單熱絡是4月製造業PMI指數創高的主因之一。但，廠商的接單策略和3月是不一樣的，張傳章指出，3月廠商是採儘量出貨策略，4月則是採用選擇訂單的策略，且急單或短單不見得會接，還有之前下的訂單若未消化完之前相同產品的訂單也不見得願意接。張傳章強調，「策略性接單」，也是廠商對於未來風險因應的措施。

在NMI部分，4月攀升4.9個百分點來到60.1，不僅是已11個月呈現擴張，同樣是2014年8月創編以來最快擴張速度，八大產業中，七大產業皆呈現擴張，僅住宿餐飲業呈現緊縮。

對此，中經院副院長王健全提醒，台灣防疫做得好，但疫苗打得少也是事實，政府應在「疫苗護照」和「國際防疫」上超前部署，當未來國際邊境開放後，才真的可以做到，讓人可以進來也可以出去。

至於在未來六個月展望指數部分，中經院表示，製造業的未來六個月展望指數已連續四個月維持在70.0%以上的擴張速度，且指數續揚0.2個百分點至79.0，再創2012年7月創編以來最快擴張速度。非製造業的未來六個月展望指數則是續揚1.9個百分點至67.8，同樣再創2014年8月創編以來最快擴張速度。

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