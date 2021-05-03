快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣好熱！台灣4月PMI、NMI指數同創新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中華經濟研究院今（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單與生產指數的大幅彈升，使得PMI指數增加6.0個百分點至68.7，是2012年7月創編以來最快擴張速度。 圖／中經院提供
中華經濟研究院今（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單與生產指數的大幅彈升，使得PMI指數增加6.0個百分點至68.7，是2012年7月創編以來最快擴張速度。 圖／中經院提供

中華經濟研究院今（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單與生產指數的大幅彈升，使得PMI指數增加6.0個百分點至68.7，是2012年7月創編以來最快擴張速度。非製造業經理人指數（NMI）隨著民間消費增溫，亦呈現擴張態勢，攀升4.9個百分點來到60.1，同樣是2014年8月創編以來最快擴張速度。

中經院院長張傳章指出，4月PMI、NMI指數樂觀之餘也不可掉以輕心，除了國內機師染疫，再加上目前印度疫情相當嚴重，產業必須保持謹慎看法，疫情的不確定還是會左右未來整個經濟成長的腳步，假設疫情沒辦法獲得很好的控制，不管是製造業、非製造業都還是會受到顯著影響，而這些不確定因素也會影響5月PMI、NMI指數的表現。但以目前出口情形、消費、投資、股市，無論實體經濟面或金融面都相當健康，先前中經院預測今年的經濟成長率高點將落在第2季，目前看起來一切非常好，還是有條件樂觀看待。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，雖然4月PMI和NMI指數雙雙創新高，但面對PMI應「居高思危」，NMI則是「疑慮猶存」。

此外，張傳章還特別提到，4月PMI指數中的新增訂單與生產指數皆已連續十個月呈現擴張，且指數分別躍升11.1與11.7個百分點來到71.6與70.9。其中，新增訂單指數為2012年7月創編以來最快擴張速度，不難看出，新增訂單熱絡是4月製造業PMI指數創高的主因之一。但，廠商的接單策略和3月是不一樣的，張傳章指出，3月廠商是採儘量出貨策略，4月則是採用選擇訂單的策略，且急單或短單不見得會接，還有之前下的訂單若未消化完之前相同產品的訂單也不見得願意接。張傳章強調，「策略性接單」，也是廠商對於未來風險因應的措施。

在NMI部分，4月攀升4.9個百分點來到60.1，不僅是已11個月呈現擴張，同樣是2014年8月創編以來最快擴張速度，八大產業中，七大產業皆呈現擴張，僅住宿餐飲業呈現緊縮。

對此，中經院副院長王健全提醒，台灣防疫做得好，但疫苗打得少也是事實，政府應在「疫苗護照」和「國際防疫」上超前部署，當未來國際邊境開放後，才真的可以做到，讓人可以進來也可以出去。

至於在未來六個月展望指數部分，中經院表示，製造業的未來六個月展望指數已連續四個月維持在70.0%以上的擴張速度，且指數續揚0.2個百分點至79.0，再創2012年7月創編以來最快擴張速度。非製造業的未來六個月展望指數則是續揚1.9個百分點至67.8，同樣再創2014年8月創編以來最快擴張速度。

PMI 製造業

延伸閱讀

財長：4月出口估連10紅 國安基金緊盯股市風險

台塑四寶4月營收 估站高崗

假招聘真詐財 劇團負責人判刑4月確定

印度首位台籍幹部染疫亡 曾接種大陸疫苗

相關新聞

未來4年每年加16元現金股利 聯發科這部「賺錢機器」有啥驚人利多？

聯發科上周(4/28)法說會公布第一季財報，EPS高達16.21元，另外又宣布未來四年每年加發16元現金股息，這個令市場意外的大好消息，讓聯發科隔日一開盤就漲停且一價到底，未成交買盤高達上萬張，外資也紛紛調高聯發科目標價，里昂證券甚至喊到2000元，比29日1185元收盤價還高出近八成。

4月車市熱 掛牌數幾乎決定於新車供應台數

台灣車市4月掛牌數37,901台，比去年同期增加23%，前四月掛牌累計15萬9,476台，也較去年增加18.2%。

景氣好熱！台灣4月PMI、NMI指數同創新高

中華經濟研究院今（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單與生產指數的大幅彈升，使得PMI指數增加6...

劉德音：世界都需要台灣高科技支持 不希望有戰爭

台積電董事長劉德音接受美國電視台專訪，他表示，台灣半導體被稱為「矽盾」，意味著世界都需求台灣高科技支持，因此沒有人希望台...

鴻海威州投資轉向電動車 劉揚偉的三大盤算

鴻海（2317）連續調整在美國威斯康辛州的投資項目，在近期簽訂的新協議中，不再侷限投資10.5代面板廠，而是視市場的變化，彈性投資新的產業項目，例如電動車組裝或是電動車零組件就是未來投資威州的可能選項之一。

研華私有雲工業物聯網 打入知名鋼鐵廠

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）以智慧工廠資安場域為主題，參加5月4-6日於台北南港展覽二館舉辦的「臺灣資安大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。