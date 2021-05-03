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研華私有雲工業物聯網 打入知名鋼鐵廠

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
研華董事長劉克振 （本報系資料庫）
研華董事長劉克振 （本報系資料庫）

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）以智慧工廠資安場域為主題，參加5月4-6日於台北南港展覽二館舉辦的「臺灣資安大會（CYBERSEC）」。會中研華將展示WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案在智慧工廠的應用，協助流程式製造或離散式製造類型的智慧工廠，解決在數位轉型過程中其生產數據的安全疑慮，以加速實現智慧製造轉型。

根據Cybersecurity Venture研究，全球截至2021年因資訊安全事件已造成6兆美元的成本損失；資訊安全事件所造成的損失，已是僅次於美國和中國的世界第三大經濟體。而近年伴隨著物聯網、AI技術，帶動工業4.0、智慧製造的浪潮，工廠場域的資安風險也隨之升溫，尤其工業物聯網大量將IT與OT融合的佈建下，促使受封閉式網路保護的OT端，大量暴露在網路威脅之下。因此，企業應透過更完整由端到雲的資安防護，以確保在資安環境數位轉型，免於資安威脅。

研華科技物聯雲事業群資深協理陳彥君表示，資安有許多面向，不論從哪個角度切入，都會因產業特性與企業需求而異；然而，研華的WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，透過與專業的資安夥伴合作，將硬體、韌體、軟體、服務與顧問打包成一套完整解決方案，讓資安貫穿整個物聯網基礎架構與應用，以確保裝置連接由端到雲端的安全防護，讓不論哪個產業的企業在數位轉型過程中處於資安防護環境下，不再有後顧之憂。

陳彥君進一步說明，以此次展出的WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案應用在智慧工廠為例，即是從底層端點生產設備本身內建資安防護軟體，到雲端服務的應用間可依資安特性分層，透過可視化工具同時監控生產與資安所可能產生的威脅，包括第一層在既有邊緣設備，提供的白名單/UTM防護方案、第二層WISE-STACK私有雲工業務聯網解決方案提供IaaS及PaaS多樣的資安機制，和第三層與共創夥伴的資安軟體防護機制合作，多層式防護以保障數據安全、降低資安風險。

南台灣知名鋼鐵廠也已實際應用WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，將300 個以上的感測器在其儀表板呈現，作為操作人員即時判斷依據；此外，儀錶板上也提供未來機器狀況的預測，以有效防止系統或其他技術問題發生，從而提升了產品的良率，降低了生產的成本。

研華WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，有針對智慧工廠、智慧醫療、智慧零售、智慧運輸等在私有雲數據安全的保障，透過研華邊緣設備原本的安全機制與共創夥伴的資安整合軟實力，提供多項解決方案以保護其數位資產。結合研華科技對於垂直產業的經驗，將逐步推出產業資安包，結合「裝置安全」、「連線安全」及 「雲端安全」各面向的資安方案，來服務我們的客戶，做到更全面性且產業應用所需的安全防護。

資安 物聯網 研華

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