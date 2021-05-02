印度新冠疫情嚴重 鴻海、緯創營運正常

印度新冠肺炎疫情急速惡化，昨（1）日一名台籍幹部不幸在古爾岡（Gurgaon）因病身亡，由於iPhone代工三雄鴻海（2317）、緯創（3231）、和碩（4938）在印度當地皆有大筆投資或生產據點，引起外界關注，對此，鴻海、緯創皆表示目前在印度營運正常，鴻海重申，集團在印度各廠區目前皆營運正常不受疫情影響，近期將加強園區防疫，一切以員工安全為優先。

鴻海集團表示，集團在印度各廠區目前皆營運正常不受疫情影響，近期將加強園區防疫，提供員工必要防疫物資與協助，一切以員工安全為優先。同時也會隨時配政府政策應對未來疫情變化。

據了解，鴻海集團在印度設有多處據點，但目前在古爾岡並無廠房，鴻海廠區多集中在位於南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu），包含清奈市（Chennai）、斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）等。

在緯創方面，該公司在印度的智慧手機廠房則位於卡納塔克邦（Karnataka），分別設有納爾薩普爾（Narsapur）廠、班加羅爾（Bangalore）廠。

緯創今日表示，在5月前位於印度的工廠持續營運，但因班加羅爾當地政府為了防疫，已要求企業5月1日至5 日休假防疫，緯創將配合政府相關防疫措施或法令。

緯創因工廠大多位於班加羅爾周遭地區，因此工廠目前讓員工休假配合當地政府防疫。緯創表示，基本上以員工安全健康優先，台籍幹部也安排在旅館或宿舍上班，相關防護措施都有完備。

和碩先前已規劃將於印度清奈設廠，目前該廠區仍在興建中，據和碩原先計畫，最快將於今年下半年完工並量產。

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