資安大會 周二秀新技術

台灣最大資安產業盛事「CYBERSEC 2021臺灣資安大會」將在4日至6日於台北南港展覽館二館登場，參展廠商包括精誠、凌群、華電網、是方、安碁資訊、展碁國際等，以及中華電、台灣大、遠傳，與國際大廠AMD、亞馬遜、思科、微軟、趨勢科技等，匯聚超過200家國內外廠牌，共同展示資安市場最新情報與產品技術趨勢。

今年的台灣資安大會以「TRUST: redefined 信任重構」為主題，設計14軌主題論壇，提供超過200場資安知識議程，內容囊括5G安全、AI與機器學習技術應用，以及醫療、製造、金融等產業資安論壇；展覽空間也較往年擴大1.5倍，三天內將齊聚逾200位國內外資安專家與8,000名以上資安專業人士，共同探討資訊威脅防禦、政策管理與產業發展等關鍵議題。

值得注意的是，美國在台協會（AIT）商務組今年首度在台灣資安大會推出US-Taiwan AIT Day品牌專日，將帶來最新的資安趨勢與前瞻技術，進一步促進台美資安產業交流。

自2018年開辦的台灣資安館，今年集結了近40個臺灣資安品牌，以「臺灣資安自主研發特展」展出台灣資安產品，並籌劃「智慧臺灣安全展」，率先實機展示台灣在智慧製造、智慧醫療、工業控制與物聯網等場域的資安防護。

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