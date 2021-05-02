劉德音：車用晶片荒 6月好轉

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發布預告，將於美東時間5月2日晚上7時播出台積電董事長劉德音首度接受電視台訪問的報導。依據CBS預告，劉德音也回答主持人提問兩大議題，包含晶片製造、車用晶片短缺等，釐清美國輿論疑慮。

目前美國輿論多聚焦晶片製造集中在亞洲區域，對美國涉及國防產業基礎設施造成國安危機，此次美國車廠供應鏈調度不順也吃到苦頭，需要重振美國製造能力。數據並引用機構提及去年全球晶片製造亞洲合計占比73%，其中台灣占22%、南韓21%、日本15%及中國大陸15%。

依據CBS最新預告提到，劉德音接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目主持人史塔兒（Lesley Stahl）的訪問也提及車用議題。

對於史塔兒提問關於車用晶片短缺，影響汽車大廠減產損失數十億美元的衝擊。劉德音回應，「我們在12月聽說短缺，今年1月，我們試圖將盡可能多的晶片產能擠出給汽車公司，如今我們提前了兩個月，到6月底，可以趕上客戶的最低要求」。

但劉德音也澄清，「這並不代表晶片短缺將在兩個月後結束。供應鏈還需要更多工作才能自我糾正，且可能還有時間延遲的供應鏈問題，特別是汽車供應鏈長而複雜，供應鏈長度約七到八個月的時間。」

台積電在4月15日法說會上已釋出，在台積電全力調度產能支應下，預估車用半導體元件短缺現象，將於下一季度大幅改善。

此外史塔兒也在訪問提問劉德音，「美國人是否該擔心如今大多數晶片都在亞洲製造？」劉德音回應指出，「我理解你的擔心，但這與亞洲無關，因為無論生產地點在哪裡，都會出現短缺」。

劉德音今年3月30日以台灣半導體產業協會（TSIA）理事長身分出席活動受訪時已提到，大家擔心全球半導體晶片短缺，有人說因為晶片都僅在台灣製造有關，但其實今天的短缺，無論在哪邊生產都會發生，希望世界對台灣不要有誤解。

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