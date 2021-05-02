英特爾回應歐盟投資要求：展現對夥伴承諾

歐盟積極呼籲半導體大廠在地投資，歐盟內部市場委員Thierry Breton在個人推特發布最新與英特爾、台積電等會議的簡短說明，另外英特爾執行長基辛格則接受德國媒體、路透等訪問提到，在德國建廠機會大，但希望先爭取到政府補貼才有競爭力。

基辛格指出，建設一座全新晶圓廠成本約100億美元，目前在歐美建廠成本與亞洲領先的台灣、南韓成本差異約20%至40%，因此需要政策補助支持，確保建立具有競爭力的半導體產業。

基辛格是上任以來首度出訪歐洲，在歐盟與英特爾會議前，在德國擁有最大晶圓廠的格芯也對外積極表態。另一方面Thierry Breton也和台積電歐洲總經理默塞德（Maria Marced）同步召開視訊會議，Breton提到，「為滿足當前和未來的半導體行業需求，歐洲將大幅提高產能：無論是靠自己還是通過選定的夥伴關係，以確保供應安全。」

對於和歐盟視訊議題，台積電昨（1）日僅重申，這展現對歐洲地區及當地客戶的承諾，也代表台積電願意與客戶及台積電所在地的政府和監管機構建立開放溝通管道。

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