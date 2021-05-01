台積電劉德音首接受CBS訪問 談車用、釐清美國大眾疑慮
美國CBS發布預告將於美東時間5月2日晚上七點播出台積電（2330）董事長劉德音首度接受電視台訪問的報導，依據CBS預告，劉德音也回答記者提問關於美國人是否該擔心晶片都在亞洲製造、車用晶片短缺等議題。
CBS預告片段提到，劉德音接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目主持人史塔兒（Lesley Stahl）的訪問。
Lesley Stahl提問劉德音，「美國人是否該應該擔心如今大多數晶片都在亞洲製造嗎？」
劉德音回應提問指出，「我理解你的擔心，但這與亞洲無關，因為無論生產地點在哪裡，都會出現短缺。」
同時Lesley Stahl也提問關於車用晶片短缺，影響汽車大廠減產損失數十億美元的衝擊。劉德音也回應，「我們在12月聽說短缺，今年1月，我們試圖將盡可能多的晶片產能擠出給汽車公司，如今我們認為我們提前了兩個月，到6月底、我們可以趕上客戶的最低要求。」
但劉德音也澄清說，「這並不代表著晶片短缺將在兩個月後結束。供應鏈還需要更多工作才能自我糾正，而且可能還有時間延遲的供應鏈問題，特別是汽車供應鏈長而複雜，供應鏈長度約七到八個月的時間。」
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