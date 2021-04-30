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歐強攻半導體 英特爾開條件

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
歐盟產業政策的執行委員與英特爾、台積電及三星電子等半導體大廠的主管討論，希望爭取這些業者到歐洲設廠。 （美聯社）
歐盟產業政策的執行委員與英特爾、台積電及三星電子等半導體大廠的主管討論，希望爭取這些業者到歐洲設廠。 （美聯社）

歐盟產業政策的執行委員布勒東4月30日分別與英特爾、台積電及三星電子等半導體大廠的主管討論，希望爭取這些業者到歐洲設廠，也象徵美、歐、日、陸扶植晶片的角力戰逐漸白熱化。歐洲媒體報導，英特爾執行長基辛格正尋求80億歐元（97億美元）的設廠政府補貼。

布勒東30日將與基辛格會面，並將與台積電歐洲子公司總經理默塞德（Maria Marced）舉行視訊會議，據傳他也將與三星主管討論在歐投資事宜。布勒東日前接受法國回聲報訪問時說，歐盟計劃成立一個有22國支持的半導體聯盟，且歐盟官員正在與科技、電訊與汽車業者會談。

布勒東與歐盟科技執委維斯塔格將在下周三（5月5日）向歐盟執委會提出更新後的產業戰略，主要重點正是半導體。

根據路透，網路媒體Politico歐洲版30日刊出訪問基辛格的內容，指英特爾正向歐盟尋求80億歐元的政府補貼。基辛格說：「我們向美國與歐洲政府提出的要求，是為了讓我們在兩地設廠的競爭力，能與在亞洲設廠相當。」

在美國、日本及中國大陸等地都競相企圖提高先進晶片自製比率之際，布勒東這幾場會談顯示各國爭搶先進晶片產能的角力戰益加白熱化。美國總統拜登已提議支出500億美元支持國內晶片業，日本準備斥資數百億美元在國內建立晶片廠，大陸把晶片戰略列為未來五年規劃的優先要項之一。

Politico歐洲版報導指出，基辛格正在歐洲尋覓設廠地點，且基辛格說這座工廠將支持布勒東的目標，也就是在未來十年提高歐洲的全球晶片產量占比一倍至20%。

基辛格已在29日和德國經濟部長阿特邁爾會面，Politico歐洲版指出，德國或許是英特爾適合設廠地點，基辛格說，「我們認為德國是我們可能建立晶圓產能的一個良好候選地點，不是唯一，但是個不錯的候選地點」，他也暗示比利時、荷蘭及盧森堡也有可能。

不過，路透引述外交官與台灣官員指出，台積對於在歐盟內部設廠沒有興趣。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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