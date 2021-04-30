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歐盟籌組半導體產業聯盟 格芯先響應

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

歐盟積極籌組半導體產業聯盟，計劃邀請包括意法半導體（STMicroelectronics），恩智浦（NXP），英飛凌（Infineon）和艾司摩爾（ASML）組成在全球供應鏈緊縮下減少對外國製造商的依賴，同時在德國擁有歐洲最大晶圓代工廠的格芯（GlobalFoundries）也積極率先響應。

路透報導，歐盟籌組晶片聯盟計畫還在非常初期階段，可能涵蓋一項名為「共同歐洲利益重要計畫」（IPCEI）的泛歐洲計畫，允許歐盟各國政府根據更寬鬆的國家援助規範出資，企業也可參與整個計畫。

格芯在德國德勒斯登（Dresden）擁有號稱歐洲最大的晶圓製造廠，格芯指出，公司和歐盟內部市場委員的布勒東（Thierry Breton）團隊及歐盟委員會、德國政府和整個歐洲其他主要公共機構保持密切聯繫。

格芯近期才在美國宣布新總部搬遷至最先進的紐約晶圓廠，並計畫全球擴產投資翻倍，其中美國紐約Malta的單一廠區就計畫投資5億美元。

艾司摩爾也向路透證實，已加入布勒東引領的會談。不過，好幾位歐盟官員都對由外資設立超級晶圓廠的構想有點畏縮，因為可能惹怒歐洲企業，變成兩邊不討好。

歐盟 晶圓廠

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