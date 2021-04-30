誠美材新董事會上任 助營運持續增溫

偏光片廠誠美材（4960）今（30）日舉行股東會，提前全面改選董事，原3席董事、2席獨董全數留任，並加入總經理羅來煌等4名新成員，新董事會共計由9人組成。法人表示，誠美材隨著面板市況轉好，本業已在去年第4季轉盈，轉投資恒美光電（前身為昆山奇美）更成為公司小金雞穩定貢獻獲利，在新經營團隊底定後，預期營運可持續向上。

誠美材前年爆發經營權之爭，獨董陳彥松、法人董事暨大股東群創（3481）又先後在去年3月及5月辭任，營運屢遭波折。不過，誠美材業績從去年年中開始增溫，去年第3季在恒美光電業外挹注下已轉虧為盈，第4季公司本業也跟著轉盈，顯然已從營運谷底走出。

誠美材新任董事會名單中，包括董事長何昭陽，法人董事代表人呂維倫、陳麒文，獨立董事劉韋廷、黃國師等5名舊成員全數留任；新成員方面，則有總經理羅來煌、台灣製鋼董事長甘建福、彥文資產管理顧問總經理謝承運等3名新董事，另有1席獨立董事由前衛生署署長張祖恩接任。

誠美材在2019年受到爭搶經營權影響，銀行團緊縮銀根，凍結誠美材資金額度，財務一度陷入困境，所幸債務協商在去年4月獲得展延，而今年3月底也再度獲得二分之一以上債權銀行通過，繼續展延一年。

誠美材在今年的股東會年報中指出，公司去年秉持四大營運方針，包括持續增加客戶分散度，日系及陸系客戶合計營收占比由20%上升至50%；強化高值化產品布局，如車用產品、OLED產品均已完成陸系客戶送樣，今年起效益漸增，手機產品營收也有二位數以上成長；高階大尺寸電視產品放量，並配合客戶需求加速導入低透濕材料；產線持續優化，產能較前年成長15%。

展望今年，誠美材因應產能滿載將著重於調整產品與訂單結構，並繼續開拓新客戶、進行產能去瓶頸，降低單位生產成本，厚植成本競爭力。

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