宏達電結盟萬代南夢宮 發展日本動畫VR內容

宏達電旗下VR內容訂閱服務平台VIVEPORT今天宣布，與日本動畫與製作品牌萬代南夢宮影業（BANDAI NAMCO Pictures）建立戰略聯盟，雙方將合作把萬代南夢宮影業動畫內容帶進VR虛擬實境。

萬代南夢宮影業以製作原創動畫系列而聞名，例如偶像學園Aikatsu！系列、Battle Spirits系列和Tiger& Bunny系列。萬代南夢宮影業也曾改編銀魂Gintama和軍曹Keroro等漫畫作品製作動畫。

宏達電表示，HTC VIVEPORT團隊將與萬代南夢宮影業緊密合作，共同創建和發展VR生態系統。未來使用者可透過VIVEPORT享受沉浸式萬代南夢宮動畫內容，還可與動漫偶像進行虛擬互動。

此外，HTC與萬代南夢宮影業的夥伴關係將可使HTC擴展其IP產品版圖；對萬代南夢宮影業而言，此合作關係將協助萬代南夢宮進一步拓展全球版圖，提供全球用戶不同的內容體驗方式。

萬代南夢宮影業總裁兼總經理尾崎雅之（OzakiMasayuki）指出，萬代南夢宮影業專注動畫製作，擁有大量電視劇、原創動畫、網路動畫和舞台劇作，持續積極製作更多原創作品。透過多年來培養的原創動畫和製作實力，結合HTC的創新尖端技術，將創造一個超越現實限制的共享世界。

HTC內容暨平台副總經理林俊吳表示，虛擬實境的未來在於提供獨特體驗及探索無限的可能性，宏達電成為萬代南夢宮影業全球首位VR虛擬實境合作夥伴，日本動畫內容未來幾個月將會上架於VIVEPORT VR應用商店及內容訂閱服務平台。

HTC與萬代南夢宮影業合作夥伴關係初期將開發兩家公司共同的動畫內容、製作和發行，未來將在新動畫和IP開發上持續合作，共同發掘新商業機會。

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