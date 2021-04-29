晶心科處理器架構晶片出貨量破20億顆 今年可望再創高
嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）執行長林志明於今（29）日表示，去年採用該公司處理器架構的系統晶片，出貨量已經突破20億顆，創歷史新高，並預期今年相關出貨量還會更高。
晶心科指出，去年採用該公司處理器架構的系統晶片，出貨量已經突破20億顆，年增33％，歷年累計出貨量超過70億顆，廣泛應用於無線充電、語音辨識、音訊裝置、藍牙裝置、GPS、微控制器、固態硬碟控制晶片等。
林志明說，去年採用其處理器架構的20億顆晶片中，大多數都是晶心科第三代架構。另外，該公司從2017年底推出RISC-V系列IP，也從2020年開始貢獻權利金，所以雖然相關業績比重仍低，但由於IP產品生命週期長，可預期相關權利金可在長遠的未來，不斷產生營收貢獻。
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