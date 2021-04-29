眼看遠傳、亞太手牽手 台灣大林之晨：不急著找伴
遠傳（4904）與亞太電信（3682）去年宣布策略結盟後，業界就密切觀察，下一對合作夥伴就是台灣大（3045）跟台灣之星。台灣之星近期要私募120億元，也引發市場討論是否引台灣大入股，台灣大總經理林之晨表示，任何事都可能，但尋找「伴侶」非當務之急。
遠傳與亞太電信進行三階段合作，包含5G共頻共網共建，近期亞太電信也將引進遠傳入股，成為第二大股東，未來遠傳發行新股與亞太電信大股東鴻海（2317）換亞太股權，遠傳跟鴻海將並列亞太電信最大股東。
日前亞太電信股東會，股東好奇未來亞太電信及遠傳是否合併，亞太電信董事長呂芳銘就表示，不排除。
未來亞太電信與遠傳合併，用戶數將突破900萬戶，成為第二大電信集團，拉近與中華電信（2412）距離，也將拉開與台灣大的差距。
此舉也讓外界更關注台灣大與台灣之星未來合作可能，加上台灣之星董事會通過將辦理各項私募120億元，也讓外界關注，是否出現台灣大與台灣之星策略合作新契機。
林之晨表示，台灣大追求的不是用戶數的輸贏，而是著眼於營運規模帶來的獲利成長。至於是否與台灣之星合作，林之晨認為，任何事情都有可能，但是現在尋找「伴侶」，不是台灣大的當務之急。
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