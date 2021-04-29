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茂林-KY獲利翻倍成長 首季EPS達2.49元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

導光板大廠茂林-KY（4935）今（29）日公告第1季財報，稅後純益達3.25億元，獲利較去年同期成長超過二倍，並創下歷年同期新高；每股純益2.49元，也較去年同期0.76元大增。

茂林今年首季營收達26.7億元，年增93.7%、季減23.6%；稅後純益3.25億元，年增2.2倍、季減22.8%；每股純益2.49元，比去年同期0.76元大增，但較前季3.22元下滑。茂林總經理蔡宗霖指出，第1季是傳統的產業淡季，加上客戶部分下游有缺料情況，因此今年首季出貨量較前季下滑，預期從第2季開始IT產品出貨將會回復正常水準。

電視產品方面，由於上半年預期將持續受疫情與缺料影響，新機種導入已有延遲現象，茂林的電視產品出貨下半年情況將會優於上半年。

茂林去年營收占比中，IT產品比重高達70%，穿戴產品12%，顯示產品10%，消費性產品7%。法人表示，茂林今年營收組成應會與去年類似，IT產品營收將隨著大客戶銷售向上，整體跟著提升10~15%，其中電競產品營收自去年開始大增，今年也會再成長二到三成；顯示產品因為電視加速走向大尺寸，該部分導光板出貨量預期可增加近二成。

展望今年，蔡宗霖日前在法說會上表示，IT、穿戴、顯示及消費性等四大產品線今年都會有一定幅度成長，預估今年整體營收將再成長10~15%。法人預期，除了營收繼續攀高，茂林持續改善製程見效，估計今年毛利率可從去年的21.2%，上看到25~30%。

營收 茂林 電視

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