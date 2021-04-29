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喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

遇吃獲利怪獸 仲琦Q1營收雖創同期新高、僅小賺100萬

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

仲琦科技（2419）董事會後公布今年第1季營運表現，今年第1季單季營收28.2億元，年增94%，創歷史同期新高。仲琦表示，相較於去年同期受到疫情影響造成稅後虧損的狀況，雖有改善並順利轉虧為盈，但因全球原物料短缺及運費上漲造成營運成本提高，導致獲利狀況仍不盡理想，歸屬於母公司稅後純益僅100萬元。仲琦已採取積極策略與終端客戶溝通，適度轉嫁成本以尋求雙贏的局面。

仲琦表示，網通市場中寬頻接取是世界公認民生的必需品，近期全球疫情隨著疫苗的施打，雖有不同的發展，但數位轉型的方向是一致的，仲琦深耕電商，發展數位行銷，從原來運營商的市場外開闢戰場，透過發展雲端軟體服務(SaaS) 必需的平台，持續開發完整便利的用戶體驗。

在產品面上，仲琦表示，過去三年內網通產品從主力的同軸電纜接取設備推進到光纖接取(10G ONU)，而隨著全球經濟活動升溫，也看到更多光纖的布建，預期的成長指日可待，無線產品除了低軌衛星通訊已有明確合作項目，仲琦更積極參與5G毫米波的開發和5G回傳網路(backhaul)的整合，期望在5G 新架構的競爭市場上能佔有一席之地。

仲琦表示，已經全力啟動越南廠，除朝多元生產基地方向邁進，也積極結盟元件商，建構產業鏈結，確保客戶需求能被滿足，仲琦做為佳世達集團網通品牌的出海口，近期也將藉由垂直及水平整合集團內外軟硬體資源來加速帶動公司體質的改變，預期可成為未來營收快速成長動能。

仲琦科技 網通 5G

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