亞泰影像獲利Q1創同期新高 每股純益1.28元
影像感測器（CIS）模組大廠亞泰影像（4974）公布第1季財報，合併營收10.2億元，年增率29%，營業毛利1.54億元，年增率27%，主係營收成長使毛利提升所致，營業利益1.13億元，年增率36%；稅後淨利9,300萬元，年增4%，主係去年同期台幣及人民幣兌美元貶值產生匯兌收益所致，第1季每股純益1.28元，營收及獲利再創同期新高。
展望本季，亞泰表示，受惠遠距教學與居家辦公WFH (Work From Home)複合式形態成形，驅動會議設備的需求增加，市場對於CIS影像感測器的需求相當強勁；同時，包括線上學習及醫療活動受到疫情影響，也增加對CIS影像感測器的需求，接單強勁：2021年預計投入1.5 ~2億元資本支出，年產量 將從3,200萬套擴充到3,800萬套，擴產滿足客戶需求。
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