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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

工業富聯Q1營收年增22.89% 淨利潤大漲70%

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯發佈今年第一季業績報告，營收與利潤都大幅成長，營收983.78億元人民幣，年增 22.89%；歸屬上市公司股東淨利潤31.88億元人民幣，年增 70.71%，扣非淨利潤28.66億元人民幣，年增59.34%。

報告期內，工業富聯延續去年第4季的增長態勢，歸屬於上市公司股東的淨資產較上年期末增長2.98%，經營活動現金流較去年同期大幅攀升至72.85億元人民幣，負債比率進一步下降，具備較強的抗風險能力。

工業富聯表示，得益於柔性生產、自主研發，精益管理和全球化佈局，整體經營情況持續看好，尤以通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網三大業務，在營收及利潤的同期比較上都有較好表現。

雲計算營收結構持續優化，雲服務商客戶、ODM業務占比不斷提升，促使利潤水準提升。2020年，工業富聯雲計算業務營收1,753.06 億元人民幣，年增7.6%，占公司整體營收的40.70%，毛利率持續提升，整體收入占比從2019年的20%提升到超過30%。工業富聯表示，未來將進一步向核心元件、精密模組垂直整合模式邁進，掌握核心技術與核心裝備，形成自主可控的完整產業鏈，推動毛利潤提升。

在智慧終端方面，除手機、穿戴等裝置外，工業富聯還佈局智慧家居領域，長年產品研發、技術創新有望迎來收穫期。2020年，工業富聯整體智慧家居設備出貨量達1.3億台，年增長率超過20%，其中OTT串流影音裝置出貨量超過5,500萬台，穩居全球出貨首位，該板塊的成長在2021年有望持續。

營收 人民幣

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