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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

台灣大3月EPS超車中華電 林之晨：不急當獲利王

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）去年痛失每股獲利王，今年3月每股稅後純益0.43元，贏過中華電信（2412），重返獲利王，但林之晨今天受訪時坦言，這是短期狀況，台灣大不急著當獲利王。

林之晨表示，台灣大現在布局「長期成長」，3月獲利超車是短期狀況，重點是要從過去衰退軌跡找到成長引擎，未來要靠5G、電商、加用寬頻來彌補衰退並帶動加速成長。

過去台灣大連續八年蟬聯電信每股獲利王，林之晨也表示，台灣大不急著當獲利王，因為減少投資就可以在獲利績效上有表現，未來當各業務加速成長，營收從年增11%至12%，成長到20%，相信未來有一天，可望真正重返獲利王。

台灣大 林之晨

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