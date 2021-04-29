鴻海旗下工業富聯Q1業績大幅成長 淨利潤年增70%
鴻海（2317）旗下工業富聯今天發佈2021第一季業績報告，營收與利潤均大幅成長。其中營業收入為人民幣983.78億元(以下皆同)，年增22.89%；歸屬上市公司股東淨利潤31.88億元，年增70.71%。
工業富聯延續了2020年第四季的增長態勢，歸屬於上市公司股東的淨資產較2020年期末增長2.98%，經營活動現金流較去年同期大幅攀升至72.85億元，負債比率進一步下降，具備較強的抗風險能力。工業富聯表示，得益於柔性生產、自主研發，精益管理和全球化佈局，整體經營情況持續看好，尤以通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網三大業務，在營收及利潤的同期比較上，均有較好表現。
雲計算營收結構持續優化，雲服務商客戶、ODM業務占比不斷提升，促使利潤水準提升。2020年，工業富聯雲計算業務營收1,753.06 億元，年增 7.6%，占公司整體營收的40.70%，毛利率持續提升，整體收入占比從2019年的20%提升到超過30%。
工業富聯表示，未來將進一步向核心元件、精密模組垂直整合模式邁進，掌握核心技術與核心裝備，形成自主可控的完整產業鏈，推動毛利潤提升。
在智慧終端方面，除了眾所周知的手機、穿戴等裝置之外，工業富聯還佈局智慧家居領域，長年產品研發、技術創新有望迎來收穫期。2020年，工業富聯整體智慧家居設備出貨量達1.3億台，年增長率超過20%，其中OTT串流影音裝置出貨量超過5,500萬台，穩居全球出貨首位，該板塊的成長在2021年有望持續。
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