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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

台達電：印度廠有員工染疫 但目前影響不大

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電源龍頭台達電（2308）今（29）日舉辦法說會，由於印度近期疫情相當嚴峻，法人相當關心台達電在當地狀況，董事長海英俊表示，在印度據點確實有員工染疫。

台達電在印度有工廠也有研發中心，他表示，印度疫情嚴重，公司在印度有同仁被感染，因此生產有被影響，不過因為印度佔公司營收比重低，因此目前影響不大。

台達電在去年內部已成立全球防疫指揮中心，密切關注疫情狀況， 即時掌握各地廠區營運，各廠區也已建構防疫小組，強化防疫宣導、制訂防疫措施，追蹤並維護員工健康。

台達電 印度

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