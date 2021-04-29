證交所公布公司治理評鑑結果　標竿企業是這10家

證交所今天公布第七屆（109年度）的公司治理評鑑結果，在排序前5%的上市公司中，「護國神山」台積電、台灣大、統一超、遠傳等10家公司七連霸，連續七年在前5%榜上有名，堪稱公司治理評鑑的標竿；統一和玉山金則掉出前5%之列。此外，也有9家公司首次擠進前5%，分別是台聚、葡萄王、興農、東和鋼鐵、美律、漢翔、王道銀行、文曄和台塑化。

證交所表示，第七屆公司治理評鑑共有905家上市公司及712家上櫃公司受評，合計1617家。依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距。其中排名前5%的上市公司有45家、上櫃公司有36家，共計81家。

證交所統計，連續七屆排名前5%的上市公司有10家，分別是東元、裕隆、中華、聯電、台積電、統一超、台灣大、創意、遠傳和信義。其中東元近來爆發經營權之爭引發市場關注，證交所表示，這次評鑑是依據既有的評鑑指標，理論上在合規範圍內進行選舉，就不會違反評鑑事項，且東元爆發的父子經營權之爭是正在發生的。至於統一和玉山金掉出前5%，證交所則說，評鑑是相對的，只能說別人努力的比較多。

和第六屆評鑑相比，排名前5%的上市公司變動率為36%，等於每三家就換了一家，前20%的變動率則為19%。以產業別來看，金融保險業35家有7家排名前5%，比率為20%；以家數來說，電子業有15家排名前5%，但因為總家數有391家，因此比率只有4%。

證交所與櫃買中心預計6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5％及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%者（上市、上櫃公司家數分別為7家及6家）。公司治理評鑑結果公布於公司治理中心網站(https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh)及證基會網站（https://www.sfi.org.tw/cga/cga1），並與公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）連結，方便投資人查閱。 公司治理評鑑排名前5%的上櫃公司。圖／證交所提供

商品推薦