微星第1季營收、獲利 同創單季新高
微星（2377）今（29）日公布2021年第1季稅後純益41.69億元，創單季歷史新高，較去年第4季成長109%，較去年同期成長233%，2021年第1季每股稅後純益4.94元，去年第4季每股稅後純益為2.36元，去年同期每股純益為1.48元。
微星受到2021年3月營收衝上177.25億元，創下單月歷史新高，推升第1季營收來到480.04億元，創單季歷史新高，在營收規模放大之下，獲利同步看升，推升2021年第1季獲利同步創下新高。
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