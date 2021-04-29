科技部通過漢磊等5申請案進駐竹科 共投資53億元

科技部科學園區審議會第70次會議今（29）日通過：漢磊科技、肌活麗學創研所科學園區分公司、醫創生物科技、豐康微流體晶片及廣泓欣電子等5案，共計核准投資新臺幣約53億元。

會中，提報備查案如下：太平洋醫材申請總公司入區案、1件廢止投資計畫案、2件增資案（合計增資約5億元）及5件新增產品及營業項目案。

今年度截至4月29日止，新竹科學園區引進的廠商共計21家，較去年同期成長5%，投資總額約131.92億元，較去年同期大幅成長114%。

漢磊科技投資金額50億元，為漢磊（3707）先進投資控股依企業併購法第19條，與設立於新竹科學園區的漢磊科技合併，同時改名「漢磊科技股份有限公司」以概括承受原漢磊科技股份有限公司於區內的權利與義務。

漢磊科技專注利基型功率半導體的代工生產，因應未來市場需求，全力發展化合物半導體技術，如氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）的磊晶及元件代工為主的營運模式，擴大節能、電動車等相關產業的應用。這次合併透過公司組織整合及資源有效應用，將可降低管理成本，提升整體經營獲利能力。

日請進駐竹南園區的廣泓欣電子投資金額1.6億元，提供IC載板廠後段外觀檢驗整體解決方案，透過完整自動化設備，智能化系統開發，IC載板外觀檢查、雷射劃記，與支援2D Barcode 作業，可提供IC 載板與類載板良率解析、製程追蹤與資訊收集、物料由生產到品質所有訊息均可一手掌握。

隨5G通訊晶片的廣泛應用帶動IC載板之強大需求，高精度及自動化的載板缺陷檢測，亦成為供應鏈上不可或缺的一環。為因應人力成本高漲、維持IC載板品質穩定性與高度系統化的生產管理是現在電路板產業發展與突破的目標。IC載板終端檢測服務與檢驗技術研發，可建立國內一條龍的半導體供應鏈，同時運用AI搭配AOI檢測，成為智慧製造的新應用領域。

申請進駐生醫園區的肌活麗學創研科學園區分公司，投資金額0.64億元，主要產品為生髮藥物及抗白髮藥物，關鍵成分是以乳鐵蛋白為基礎開發出生髮胜肽及抗白髮胜肽，已於期刊佐證實驗數據，規劃將現有的保養產品推進至藥物等級。

肌活麗學創研科學園區分公司是為財團法人農業科技研究院所衍生的新創公司，主要由台灣大學與清華大學博士群的研發團隊領軍，累積30多年細胞分子生物技術，致力於研究啟動肌膚自體療癒系統技術，研發設計具有獨特功效的新藥成份，找出頭皮抗老化與肌質復原力的解決方案，產品開發後可使醫美相關產品更精緻與專業化，並帶動園區生技產業發展。

醫創生物科技將進駐新竹園區，投資金額0.5億元，主要產品為傳染性疾病檢驗試劑、OTC傳染性疾病檢驗試劑、癌症精準治療檢驗試劑。將應用「側流免疫層析測試（Lateral Flow Immunochromatographic Test）」及multiplex analysis技術，開發可增加準確率並縮短篩檢時間之檢驗試劑，能提高早期篩檢率及增加病人有效治癒時程，降低醫生判斷錯誤的風險；同時本案公司將此應用帶入居家檢測領域（Over-the-counter, OTC），目標在於開發能供民眾在藥房購買、回家後自行採檢之檢驗試劑，使民眾透過此試劑在最短時間內自行判定可能病因，即時尋求治療，縮短治癒時間並減少社區傳播機會。此外，癌症精準治療檢測試劑則係透過分析癌症基因特徵以達精確用藥，改善依傳統用藥指引而無法針對各種基因變異診治的缺點。

此案為漢民科技與伊慶燧博士合作成立新創公司，近年積極進軍生醫及醫療產業，目的為使國人在未來可能面對疫情爆發時，仍有高品質且足夠的檢測試劑可使用，未來也將結合園區內上下游產業鏈，共同建構竹科精準健康產業生態系。

豐康微流體晶片將進駐新竹園區，投資金額0.3億元，主要產品為生醫電子微流體檢測系統、生物微流體晶片及系統。係透過「真空模組」及「高效能血漿分離晶片與體外檢測晶片」等核心技術，開發早期急性腎損傷快速檢測系統，可改善醫院現有設備無法現場檢測的問題，並滿足醫護第一線即測即知、現場醫療立即處置的需求；另本案公司將微流體晶片技術應用至生物研究型微流體產品，以提供細胞篩選、培養及生物電子式分析晶片系統。

豐康微流體晶片為科技部FITI計畫所培育的新創公司，並於2019年起陸續獲科技部FITI創新創業競賽「創業傑出獎」首獎、未來科技突破獎、臺灣10家最酷科技新創獎等榮譽，未來進駐園區後，可帶動生醫與資通科技產品聯合發展，並提升臺灣在Bio-ICT技術開發能力。

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