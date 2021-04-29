快訊

「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

撼訊第1季EPS為3.04元 較去年同期轉虧為盈

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

顯示卡廠撼訊（6150）今（29）日公布2021年第1季稅後純益1.36億元，較去年同期稅後淨損2300萬元，轉虧為盈，較去年第4季獲利成長353%。2021年第1季每股純益3.04元，去年第4季每股純益為0.79元，去年同期每股淨損0.69元。

撼訊獲利大幅提升，主要是受到挖礦效應，帶動顯示卡價量齊揚，推升獲利明顯成長。撼訊今天董事會也通過，在6億元額度內購買廠房，以因應業務發展與營運需求。

顯示卡

延伸閱讀

台驊第1季營收獲利再創新高 EPS 3.16元

台郡上季EPS 1.45元 本季看增

信義房屋 上季EPS 0.62元

致伸上季EPS 1.13元 同期最佳

相關新聞

一起動起來！精誠揪台積電等21企業參與企業籃球聯賽

為鼓勵企業重視員工健康，台灣資訊服務龍頭精誠資訊（6214）聯手通捷國際行銷，跨界打造全台首個全國性企業籃球賽事，號召企...

助攻產業AI化！AIdea邊緣AI解題平台上線

臺灣產業AI化推進器啟動！經濟部技術處看好邊緣人工智慧（Edge AI）的高度市場發展性，透過科技專案持續支持工研院AI...

旺宏要賣6吋廠 鴻海搶親的幕後盤算...

鴻海早有布局半導體的願景，但因為缺乏經驗以及相關技術，遲遲無法實行;而旺宏因為製造效率不佳、準備淘汰的六吋廠，就成了最佳起點。

Chia奇亞幣一夕暴紅 「7檔硬碟概念股」強漲！這波挖礦熱潮會熱到何時？

加密貨幣市場關注度大增，帶動挖礦熱潮，也使得台灣相關設備供應鏈股價大漲，輝達已經居高思危，希望切割遊戲與挖礦應用，但在市場需求推動下，仍有更多業者前仆後繼。

人物專訪》金仁寶集團創辦人長子 許介立蹲點20年 低調踏上接班

康舒總經理許介立接下董座的呼聲高漲，讓外界揣測金仁寶集團即將啟動世代接班布局。身為創辦人許勝雄之子，經過20年歷練的許介立，將展現怎樣的企圖？

影／台積電公益推手 張淑芬為偏鄉不遺餘力

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬，也是台積電慈善基金會的推手，今天出席公益記者會，細說台積電慈善基金會為偏鄉教育、為弱勢者裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。