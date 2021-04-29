撼訊第1季EPS為3.04元 較去年同期轉虧為盈
顯示卡廠撼訊（6150）今（29）日公布2021年第1季稅後純益1.36億元，較去年同期稅後淨損2300萬元，轉虧為盈，較去年第4季獲利成長353%。2021年第1季每股純益3.04元，去年第4季每股純益為0.79元，去年同期每股淨損0.69元。
撼訊獲利大幅提升，主要是受到挖礦效應，帶動顯示卡價量齊揚，推升獲利明顯成長。撼訊今天董事會也通過，在6億元額度內購買廠房，以因應業務發展與營運需求。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言