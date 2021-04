華碩5月新品連發 傳11日將發表新電競筆電

品牌大廠華碩(2357)5月新品連發,繼先前宣布5月13日將舉辦2021 Zenfone 8線上新品發表會,華碩今(29)日預告,將於5月11日舉辦《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上新品發表會。

華碩今日釋出媒體邀請函,宣布將於5月11日舉辦《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上新品發表會,市場預料,華碩旗下子品牌ROG將推出新一代電競筆電及板卡。

華碩近期動作不斷,上周末才發出媒體邀請函,正式宣告年度旗艦手機Zenfone 8 系列即將於台灣時間5月13日凌晨發表,邀請函上除了主體視覺8代表無限的概念外,同時也有「BIG on Performance」、「compact in SIZE」兩句標語。

據悉,Zenfone 8 將至少有ZenFone 8 與ZenFone 8 Pro 兩款手機,但不會全部都有配備翻轉鏡頭。處理器方面,預期採用高通Snapdragon 888 平台,並且支援 5G 上網功能。

此外,市場先前傳出,華碩今年Zenfone 8 系列將推出小尺寸版本,也就是Zenfone 8 mini或稱Zenfone 8 Compact ,相比標準版ZenFone 8 6.67吋螢幕大小,mini則可能落在5.92吋。

