華碩5月新品連發 傳11日將發表新電競筆電

品牌大廠華碩（2357）5月新品連發，繼先前宣布5月13日將舉辦2021 Zenfone 8線上新品發表會，華碩今（29）日預告，將於5月11日舉辦《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上新品發表會。

華碩今日釋出媒體邀請函，宣布將於5月11日舉辦《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上新品發表會，市場預料，華碩旗下子品牌ROG將推出新一代電競筆電及板卡。

華碩近期動作不斷，上周末才發出媒體邀請函，正式宣告年度旗艦手機Zenfone 8 系列即將於台灣時間5月13日凌晨發表，邀請函上除了主體視覺8代表無限的概念外，同時也有「BIG on Performance」、「compact in SIZE」兩句標語。

據悉，Zenfone 8 將至少有ZenFone 8 與ZenFone 8 Pro 兩款手機，但不會全部都有配備翻轉鏡頭。處理器方面，預期採用高通Snapdragon 888 平台，並且支援 5G 上網功能。

此外，市場先前傳出，華碩今年Zenfone 8 系列將推出小尺寸版本，也就是Zenfone 8 mini或稱Zenfone 8 Compact ，相比標準版ZenFone 8 6.67吋螢幕大小，mini則可能落在5.92吋。

商品推薦