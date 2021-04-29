畢業後有工作 台積電推偏鄉技職教育

「我的將來不一定要去念書、不一定要去考大學。」台積電慈善基金會董事長張淑芬談到偏鄉孩子時面露不捨，且看好技職教育，盼在地企業投入偏鄉學校職業教育，將能讓弱勢孩童在就學時就有信心，清楚自己畢業後的就業目標，也協助訓練的廠商能得到合適的人才。

技職、惜食助偏鄉

張婌芬說，大金空調提供30個小時的培訓，指導佳冬高農的學生修理冷氣，台積電基金會將負責支付培訓費，學生經過培訓後，畢業即可就近就業，也呼籲各縣市在地企業加入此一行動、支持偏鄉教育，與基金會或各地縣市整府教育局聯絡。

至於外界常覺得偏鄉技職教育難以施行，張婌芬強調，「不難，一點都不難」，並強調孩子們在修冷氣的過程中享受拆解再重組的過程，教學者也得到分享專長的快樂，提供協助的基金會也很開心看到孩子們學習的過程，是個互利互惠的過程。

另一方面，台積電基金會也與1919食物銀行合作，與全聯、新東陽等廠商合作，提供偏鄉冷凍肉品、蔬菜與水果等品項，合作的食品公司也會把格外品寄到偏鄉地區，基金會則支付交通費用，避免格外品遭浪費，讓偏鄉孩子也有更多元的食物可以吃。

基金會助偏鄉學生

此外，張婌芬說，台積電基金會也有編列相關預算、替付不起學費的學生支付學費的孩子支付學費，她呼籲有困難的學生提出申請，若達到標準，也會提供相關協助。

談起偏鄉的孩子，張婌芬面露不捨說，不是所有學生都想念書，因此多元、技職教育的投入，將能提供孩子更多的選擇，將能避免學生走上歪路，也呼籲「對社會、對自己絕望的人請告訴我們」、「在你走上絕路前，我們會跑到你身邊」。

捐消防衣 盼換噩夢

關於太魯閣出軌意外，張淑芬表示，自己在4月7日前往太魯閣號出軌意外事故現場、看到消防隊員們一身沾滿血跡的衣服後，受到很大的觸動，目前已投入9400萬的預算協助更換裝備，預計5月底就能讓消防隊員有新衣服穿，並設立心理輔導轉介平台，協助有需要的民眾。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦