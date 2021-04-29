台灣大哥大基金會「i 無限數位公益」成果發表會
台灣大哥大基金會「i無限數位公益」下午在台北松菸誠品舉行成果發表會，「i無限數位公益」聚焦「公益影片」「行動應用」，以科技運用協助公益團體勤募，台灣大哥大總經理林之晨、台灣大哥大基金會執行長劉麗惠、愛自造者學習協會理事長蘇文鈺、台灣關愛基金會創辦人楊婕妤、罕見疾病基金會創辦人陳莉茵及執行長陳冠如等出席。
台灣大哥大基金會「i無限數位公益」今年與愛自造者學習協會合作開發，首創「為公益而生」、為全年齡打造的機器學習線上遊戲平台，現邀請國小、國中、高中學生用程式線上開戰，PK操控自走迷宮，機器學習的原理與應用融入其中，實現只要有網路的地方，科技教育就能扎根茁壯，除了行動應用開發成果，在公益微電影推廣聚焦孩童權益的兩部微電影《透明的孩子》、《萬分之一特別的你》提前達標十萬點閱人次，成功為台灣關愛基金會，罕見疾病基金會分別募得10萬元。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言